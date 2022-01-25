Вратарь «Вегаса» рассказал про сломанную после броска Овечкина маску
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер рассказал, что после броска Александра Овечкина в первом периоде у него сломалась вратарская маска. Ленеру пришлось доигрывать матч в маске, которую он использовал в прошлом сезоне.
«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», – цитирует вратаря американский журналист Джастин Эмерсон в своём «Твиттере».
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.
Новость по теме«Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина – «-1»
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