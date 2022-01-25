Вратарь «Вегаса» рассказал про сломанную после броска Овечкина маску

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер рассказал, что после броска Александра Овечкина в первом периоде у него сломалась вратарская маска. Ленеру пришлось доигрывать матч в маске, которую он использовал в прошлом сезоне.

«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», – цитирует вратаря американский журналист Джастин Эмерсон в своём «Твиттере».

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.