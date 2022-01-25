Капризов набрал 100 очков в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт третий период, хозяева ведут – 8:2.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Сначала он ассистировал Матсу Цуккарелло, а затем помог забить Мэтту Болди.

Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.

Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.

В прошлом сезоне, который был для россиянина дебютным в НХЛ, он набрал 51 очко (27+24).