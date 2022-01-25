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Видео буллита Артемия Панарина, который спас «Рейнджерс» от поражения в матче

Видео буллита Артемия Панарина, который спас «Рейнджерс» от поражения в матче
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (0+2) очка и отметился реализованной попыткой в серии буллитов для выявления победителя. 30-летний нападающий реализовал свою попытку в один из ключевых моментов серии — при счёте 1:0 в пользу «королей». Панарин исполнял буллит третьим в своей команде, и в случае его промаха серия была бы завершена в пользу «Лос-Анджелеса», но Артемий сумел переиграть Джонатана Куика.

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Россиянин продлил результативную серию (1+8) до пяти матчей. В 38 играх сезона на его счету 45 (11+34) баллов.

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