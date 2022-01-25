Панарин красиво разобрался с защитником, но попал в перекладину. Видео

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

В концовке второго периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин мог вывести свою команду вперёд, но после эффектного прохода попал в перекладину.

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В прошедшей встрече Панарин отметился двумя голевыми передачами, также форвард реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов.