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Панарин красиво разобрался с защитником, но попал в перекладину. Видео

Панарин красиво разобрался с защитником, но попал в перекладину. Видео
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

В концовке второго периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин мог вывести свою команду вперёд, но после эффектного прохода попал в перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В прошедшей встрече Панарин отметился двумя голевыми передачами, также форвард реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов.

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