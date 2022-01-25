Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял лидерство, пропустив на первое место Крайдера

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).



Первый гол в матче был забит за две секунды до окончания первого периода, с передачи Артемия Панарина отличился нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. Для американского хоккеиста заброшенная шайба стала 30-й в сезоне, он первым достиг этой отметки в текущем розыгрыше НХЛ.

Благодаря этому голу форвард «синерубашечников» вышел на единоличное первое место в снайперской гонке, опередив нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который сегодня не смог отметиться результативными действиями в матче с «Вегасом» (0:1). В активе капитана столичной команды осталось 29 точных бросков. Немецкий форвард Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз» забросил 28 шайб и замыкает тройку лидеров.