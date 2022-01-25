Боунесс – про Гурьянова: он не заслуживал быть на площадке

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал игру российского нападающего команды Дениса Гурьянова, который в концовке матча оставался на скамейке запасных.
«Он был не очень хорош и не заслуживал быть на площадке», – цитирует Боунесса журналист The Athletic Саад Юсуф в своём «Твиттере».
В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда шесть заброшенных шайб и десять голевых передач.
«Даллас Старз» проведёт свой следующий матч 26 января, команда на выезде сыграет с «Нью-Джерси Девилз». Встреча начнётся в 03:00 мск.
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