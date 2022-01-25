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Видео буллита защитника Фокса, который принёс «Рейнджерс» победу над «Лос-Анджелесом»

Видео буллита защитника Фокса, который принёс «Рейнджерс» победу над «Лос-Анджелесом»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).

В серии буллитов для выявления победителя в составе «Рейнджерс» отличились нападающие Артемий Панарин, Алексис Лафренье, а также защитник Адам Фокс. Благодаря точным попыткам Панарина и Лафренье «Рейнджерс» дважды спасались от поражения в серии буллитов, а защитник Фокс своим броском принёс «синерубашечникам» победу. Американский хоккеист технично переиграл Джонатана Куика и точно бросил под перекладину.

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