Яндл – о рекордном матче: это действительно очень трогательно и много для меня значит

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Этот матч стал 964-м кряду для защитника «Филадельфии» Кейта Яндла. С 27 марта 2009 года американский хоккеист не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата НХЛ. Теперь у Яндла одинаковое количество сыгранных матчей с Дугом Джарвисом, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

После матча Кейт Яндл поделился своими эмоциями.

«Я действительно не ожидал ничего подобного, никогда об этом не задумывался. Я увидел болельщиков, которые встали со своих мест и встречали меня. Когда твои товарищи по команде и соперники поздравляют тебя и говорят, что гордятся тобой – это действительно очень трогательно и много для меня значит», – цитирует хоккеиста журналист Адам Кимелман в своём «Твиттере».