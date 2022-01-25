Шестёркин: в детстве следил за Куиком. Было приятно выиграть у него на буллитах

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б). В серии буллитов российский вратарь выиграл заочную дуэль у американского голкипера «королей» Джонатана Куика.
«Да, мне нравятся буллиты. Это лотерея – кому больше повезет, тот и переиграет. Напряжения никакого не было, но Куик – сильный вратарь, за которым я тоже в детстве следил. Он показывает очень высокий уровень, было приятно выиграть у него на буллитах», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.
Отразивший 34 броска из 36 Шестёркин стал первой звездой матча. Для российского вратаря эта победа стала 20-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности.
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