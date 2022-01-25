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«Колорадо» победил «Чикаго», «Бостон» уступил «Анахайму» в результативном матче

«Колорадо» победил «Чикаго», «Бостон» уступил «Анахайму» в результативном матче
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились канадец Назем Кадри и финн Микко Рантанен.

Российские нападающие Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кадри (Маккиннон, Макар) – 31:23' (5x4)   2:0 Рантанен (Ландеског, Тэйвз) – 46:41' (5x5)

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Дерек Грант, Исак Лундестрём, Райан Гецлаф, Трой Терри и Грег Пэтерин. У хозяев заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Эрик Хаула.

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НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Грант (Гецлаф, Линдхольм) – 09:59' (5x4)   0:2 Лундестрём (Линдхольм) – 21:28' (4x5)   1:2 Пастрняк (Носек, Фолиньо) – 27:47' (5x5)   1:3 Гецлаф (Ракелль, Линдхольм) – 31:04' (5x5)   2:3 Холл (Маршан, Бержерон) – 35:52' (5x4)   2:4 Терри (Шаттенкирк, Фаулер) – 46:12' (5x5)   2:5 Пэтерин (Зеграс, Ракелль) – 50:58' (5x5)   3:5 Хаула (Райлли, Пастрняк) – 56:28' (5x5)
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