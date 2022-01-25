«Колорадо» победил «Чикаго», «Бостон» уступил «Анахайму» в результативном матче

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились канадец Назем Кадри и финн Микко Рантанен.

Российские нападающие Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев очков не набрали.

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.



В составе победителей забивали Дерек Грант, Исак Лундестрём, Райан Гецлаф, Трой Терри и Грег Пэтерин. У хозяев заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Эрик Хаула.

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