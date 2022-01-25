Новый рекорд Шестёркина, Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке. Главное к утру

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин превзошёл достижение 50-летней давности, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности.

2. Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял лидерство, пропустив на первое место Крайдера.

3. Сердар Азмун заразился коронавирусом.

4. Панарин обогнал Сёмина по очкам за карьеру в НХЛ, сыграв на 179 матчей меньше.

5. ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА.

6. «Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина — «-1».

7. Стала известна причина срыва трансфера Азмуна в «Лион».

8. Защитник встал в ворота и сделал двойной сейв в матче Кубка Африки. Видео.

9. Шаповалов — арбитру на вышке во время матча с Надалем: вы все продажные.

10. Капризов повторил достижение Макдэвида по скорости набора 100 очков в НХЛ.