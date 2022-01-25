Новый рекорд Шестёркина, Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке. Главное к утру

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин превзошёл достижение 50-летней давности, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности.
2. Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял лидерство, пропустив на первое место Крайдера.
3. Сердар Азмун заразился коронавирусом.
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6. «Вашингтон» всухую проиграл «Вегасу», у Овечкина — «-1».
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