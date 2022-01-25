Экс-вратарь «Трактора» повторил достижение Руа 19-летней давности

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0.



Ворота «Колорадо» защищал экс-голкипер «Трактора» 31-летний Павел Францоуз, отразивший все 23 броска соперника в створ ворот. Для Францоуза этот матч стал вторым подряд, где он оформил шат-аут. Предыдущий матч, в котором он играл – с «Анахайм Дакс» (2:0).



Таким образом, чешский вратарь повторил достижение Патрика Руа, установленное в январе 2003 года. С тех пор ни один вратарь «Эвеланш» не играл на ноль в двух матчах подряд, сообщает журналист Брэндон Макниколз в «Твиттере».