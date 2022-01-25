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«Миннесота» повторила личный рекорд по голам в одном матче во встрече с «Монреалем»

«Миннесота» повторила личный рекорд по голам в одном матче во встрече с «Монреалем»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» 25 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2. Таким образом, они седьмой раз повторили личный рекорд результативности по голам в одном матче (8), сообщает журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Отметим, что российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.

Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.

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