«Миннесота» повторила личный рекорд по голам в одном матче во встрече с «Монреалем»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» 25 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:2. Таким образом, они седьмой раз повторили личный рекорд результативности по голам в одном матче (8), сообщает журналист Майкл Руссо в «Твиттере».



Отметим, что российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть ассистов.



Также форвард набрал 100 очков в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.