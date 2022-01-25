Техническая готовность «Арены-Омск» составляет 57%

Техническая готовность «Арены-Омск», строительство которой должно завершиться к сентябрю 2022 года, составляет 57%, сообщает пресс-служба «Авангарда».
Основные работы сконцентрированы на внутреннем контуре объекта. Установлено 80% внутренних перегородок. Отделка ведётся отдельными зонами.
Доставлено и установлено холодильное оборудование для подготовки льда, вентиляционное оборудование. Началась поставка сантехнического оборудования, лифтов и эскалаторов.
В высокой степени готовности два основных павильона досмотра для зрителей, а также здания касс. Продолжаются работы по монтажу металлоконструкций фасада. Начался монтаж панелей холодного контура.
Одновременно продолжается утепление здания. В чаше ведутся подготовительные работы для монтажа инженерных систем.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
- 25 января 2022
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