«Арена-Омск» изнутри. Осенью она должна принять матчи КХЛ

По состоянию на 25 января, техническая готовность «Арены-Омск», строительство которой должно завершиться к сентябрю 2022 года, составляет 57%.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».



Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021.



Сейчас «Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков после 47 матчей. Омичи отстают от топ-4 на четыре балла и имеют на одну встречу больше.



Напомним, первые четыре команды из каждой конференции будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.