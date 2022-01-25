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«Арена-Омск» изнутри. Осенью она должна принять матчи КХЛ

«Арена-Омск» изнутри. Осенью она должна принять матчи КХЛ
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По состоянию на 25 января, техническая готовность «Арены-Омск», строительство которой должно завершиться к сентябрю 2022 года, составляет 57%.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021.

Сейчас «Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков после 47 матчей. Омичи отстают от топ-4 на четыре балла и имеют на одну встречу больше.

Напомним, первые четыре команды из каждой конференции будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.

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Техническая готовность «Арены-Омск» составляет 57%
Комментарии
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