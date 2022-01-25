Крылов: летом «Авангард» должен переехать в Омск и здесь же начать предсезонку

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, на каком этапе строительства находится «Арена-Омск».

«Готовность арены уже почти 60%. Сегодня утром проводили рабочее совещание. Если быть точным, 57%. Мы в графике. Эту зиму мы переживаем уже не так стрессово, как прошлую, мы готовы. Всё в штатном режиме.

Требуется ли дополнительное финансирование? К счастью, почти всё инженерное оборудование уже приехало, поэтому работаем в штатном режиме.

Летом «Авангард» должен переехать в Омск и здесь же начать предсезонку. Есть ли запасной вариант? Варианты есть всегда.

Балашиха? Давайте мы сначала будем жить по плану «А».

Мы уже несколько раз говорили, что эта арена будет одной из самых современных. Особенно в части проведения хоккейных матчей. Сама чаша преобразится, наверное, весной, когда закончатся все работы по металлоконструкции на фасаде и внутри. Тогда начнётся прокладка непосредственно ледового оборудования, которое, как я уже и сказал, находится здесь, в Омске, на арене. Мы в штатном режиме в том графике, который был утверждён, работаем и надеемся закончить все работы в срок. На этой арене всё как было изначально задумано, так и происходит.

Присмотрел ли VIP-ложу, которую займу сам? Нет, ещё не смотрел. Смотрел раздевалку, она будет фантастической. Лучше, чем у «Ак Барса»? Я не был там, мы ориентируемся на свой вкус и цвет. Поэтому всё, что мы задумывали, надеюсь, так и будет реализовано.

Есть ли какие-то фишки? Я так понимаю, в КХЛ это будет первая круглая раздевалка. Посмотрим, как команда к этому отнесётся. В моём понимании, это как в Эдмонтоне, когда тренер говорит что-то, и всем хорошо видно его, и слышно всё, что он говорит», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.