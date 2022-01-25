Капризов признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Россиянин в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:2) отметился двумя голевыми передачами и продлил результативную серию до пяти матчей. В последних пяти встречах Капризов забил три гола и сделал шесть передач. Также в этом матче форвард набрал 100-е очко в карьере в НХЛ. В текущем сезоне Кирилл Капризов является лидером «Миннесоты» по набранным очкам с показателем 49.
Первой звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, на счету которого пять передач во встрече с «Сент-Луис Блюз». Третья звезда – Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», забросивший шайбу «Лос-Анджелес Кингз».
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