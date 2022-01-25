Давыдов: посмотрите на состав сборной России по хоккею, а кто в Пекине будет забивать?

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о составе сборной России на ОИ-2022.



«Давайте говорить честно: сегодня у нас в хоккее не так много мастеров, как было 20 и тем более 40 лет назад. Каждый забивной игрок, снайпер – на вес золота, каждого нужно ценить.



Вот поэтому мне не совсем понятно, почему некоторых нападающих из этого золотого фонда КХЛ с Пекином прокатили. Не вижу в этом логики.



Много говорится о том, что острый форвард Кузьменко в КХЛ явно выделялся, но его поместили лишь в список запасных. Ладно Кузьменко, это всё-таки лёгкая кавалерия, но как умудрились не взять в Пекин мощного форварда Бурдасова, у которого, наверное, лучший бросок в КХЛ, – загадка.



Другой сюрприз – Галиев. В этом сезоне видел все матчи родного «Динамо», у него с Шипачёвым наигранная связка. Не брать её в сборную – риск. И, на мой взгляд, дискомфорт для Шипачёва, которому придётся искать новые связи.



Посмотрите на наш состав, а кто в Пекине будет забивать? Гусев? Возможно, хотя в Пхёнчхане он, на мой взгляд, находился в лучшей форме. Григоренко? Но в этом сезоне он уже не так опасен, как три-четыре года назад. То же могу сказать про Слепышева.



Вот и получается, что летим в Пекин с очень скромной атакой. Да, в ней много работящих игроков, силовичков, специалистов по меньшинству, но мало острых форвардов. Это беспокоит. Мы – действующие чемпионы Олимпиады, на нас будет особый настрой, отсидеться и оттолкаться не получится!» – цитирует Давыдова Russia-Hockey.