Галлан — о Шестёркине: очень важно чувствовать уверенность в своём вратаре

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера Игоря Шестёркина во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б).
«Сколько мы там проиграли по броскам в первом периоде, 3-11? Но мне показалось, что у них особо не было опасных моментов. Может быть, один максимум. Мы же попали в штангу и заработали большинство, которое затем реализовали. Так что не всегда можно судить об игре только по броскам. Плюс Шести, как всегда, сегодня сделал несколько отличных сейвов. Мне кажется, во втором и третьем периодах соперник смотрелся гораздо опаснее.
Очень важно чувствовать уверенность в своём вратаре. Знаете, если бы счёт в какой-то момент стал 1:3, то нам было бы намного сложнее отыграться. «Лос-Анджелес» отлично давил и напрягал нас, плюс они умеют классно сохранять добытое преимущество. Так что нам было крайне сложно забить. Они провели хороший гостевой матч», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
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