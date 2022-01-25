Генменеджер «Авангарда» рассказал о продлении контрактов с Толчинским, Найтом и Каски

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о предложениях продления контракта с лидерами команды.



«Толчинский, на мой взгляд, снизил к себе требования, не дотягивается до той планки, которую сам себе задал. Но мы решили поддержать его сейчас, и во время олимпийской паузы сделали ему контрактное предложение на два года, которое он сейчас рассматривает.

Найту месяц назад предложили контракт о продлении, он думает, его беспокоит, кто будет главным тренером. По Каски пока не разговаривали. Он ещё хочет попробовать себя в Северной Америке. Посмотрим, как он проведёт плей-офф.

Наверное, с иностранцами будет сложнее разговаривать, учитывая переезд команды в Омск. С российскими хоккеистами всё довольно просто, никого не пугает Сибирь и Омск. Это прогрессивный город, здесь есть всё для быта, а сейчас ещё и строится такой фешенебельный дворец», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, MVP Кубка Гагарина прошлого сезона Сергей Толчинский не попал в состав сборной России на ОИ-2022.