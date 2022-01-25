Волков — о зарплате Свитова: это практически размер МРОТа по Омской области

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о роли в команде форварда Александра Свитова.
«Со Свитовым мы в прошлом году разговаривали о его роли в «Авангарде». Тогда он сказал, что собирается лечиться и думать о своём будущем. Летом он активно тренировался, но его колено не давало ему выйти на какой-то уровень. Буквально в ноябре мы спросили ещё раз у Свитова, как его здоровье, и он сказал, что готов попробовать возобновить карьеру.
В ноябре в связи с болезнями игроков «Омских крыльев» был ряд поражений, мне показалось, что внутри в коллективе не хватало жёсткой руки. Мы обговорили все нюансы, и Александр согласился за очень скромную сумму играть. Открою тайну: это практически размер МРОТа по Омской области. Ему было интересно играть. Сейчас он является мостиком между идеями тренерского штаба и командой», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 25 января 2022
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