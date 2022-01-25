Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России перед Олимпиадой

Стали известны сочетания звеньев, в которых тренируется сборная России, сообщает журналист Семён Галькевич в «Твиттере». Сейчас команда Алексея Жамнова в Новогорске готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сочетания звеньев:

Нестеров – Войнов, Гусев – Шипачёв – Грицюк, Кадейкин;

Елесин – Телегин, Григоренко – Карнаухов – Слепышев;

Никишин – Шарипзянов, Каюмов – Семёнов – Галиев;

Минулин – Яковлев, Воронков – Андронов – Чибисов; Кузьменко.

Напомним, в качестве запасных хоккеистов в состав вошли следующие игроки: Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»).



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.