Генменеджер «Авангарда» прокомментировал секс-скандал с бывшим игроком «ястребов» Буше

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал секс-скандал с участием экс-игрока команды Ридом Буше.

«О бэкграунде Рида Буше я лично не знал раньше. И, судя по всему, об этом не знал никто, что недавно подтвердил, например, Лу Ламорелло, рассказавший, что по своему году Буше спокойно выходил на драфт.



Согласен, что при выборе легионера нужно изучать его историю ещё глубже. Но никто не мог предположить, что такие вещи можно как-то узнать у кого-либо. Мы пока не знаем окончательной версии суда, дальнейшие развития событий будут после оглашения вердикта», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021-го Буше признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом.



Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет.