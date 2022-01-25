Крылов рассказал о целях «Авангарда» на текущий сезон КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о целях команды на текущий сезон КХЛ.



«Минимум для «Авангарда» в этом сезоне — это финал Востока. Но мы все хотим повторить результат прошлого года и верим, что это возможно. Считаю, что этот состав ничуть не слабее прошлогоднего.



Я не рассматриваю предложения стать председателем Совета директоров КХЛ. У меня очень много работы по моей непосредственной специальности, я очень много времени провожу в самолётах. Так что в этом направлении мне бы с «Авангардом» справиться. Есть ли у меня тренерская лицензия? Нет и, надеюсь, не планируется», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, по итогам прошлого сезона омская команда стала победителем Кубка Гагарина.