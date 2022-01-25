Волков ответил на вопрос о продлении контракта с Хартли
Поделиться
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Бобом Хартли.
«Переговоры с Хартли не ведём сейчас, смысла нет. Он достоин того, чтобы в конце сезона сказать, хочет ли он работать в Омске. От его желания всё и будет зависеть», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, специалист возглавляет омский клуб с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году, обыграв в финале московский ЦСКА. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.
Ранее Хартли работал в НХЛ в качестве главного тренера «Колорадо Эвеланш», «Атланты Трэшерз» и «Калгари Флэймз», с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Латвии по хоккею.
Комментарии
- 25 января 2022
-
13:52
-
13:47
-
13:13
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:56
-
10:34
-
09:54
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:26
-
07:59
-
07:51
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:35
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
07:04
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:45
-
06:37
Партнерский контент