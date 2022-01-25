Волков ответил на вопрос о продлении контракта с Хартли

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером команды Бобом Хартли.



«Переговоры с Хартли не ведём сейчас, смысла нет. Он достоин того, чтобы в конце сезона сказать, хочет ли он работать в Омске. От его желания всё и будет зависеть», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, специалист возглавляет омский клуб с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году, обыграв в финале московский ЦСКА. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

Ранее Хартли работал в НХЛ в качестве главного тренера «Колорадо Эвеланш», «Атланты Трэшерз» и «Калгари Флэймз», с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Латвии по хоккею.