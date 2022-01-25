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Стал известен состав сборной Германии по хоккею на Олимпиаду-2022

Стал известен состав сборной Германии по хоккею на Олимпиаду-2022
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала состав сборной Германии по хоккею на Олимпиаду-2022.

Вратари:
Дэнни аус ден Биркен, Феликс Брюкман, Матиас Нидербергер.

Защитники:
Конрад Абельтсхаузер, Доминик Биттнер, Марцель Брандт, Корбиниан Хольцер, Йонас Мюллер, Мориц Мюллер, Марко Новак, Фабио Вагнер.

Нападающие:
Леан Бергман, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер, Доминик Кагун, Николя Краммер, Том Кунхакль, Штефан Лойбль, Марсель Нёбельс, Даниэль Пьетта, Матиас Плахта, Леонард Пфёдерль, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс, Давид Вольф.

Напомним, на Олимпиаде главным тренером команды будет Тони Сёдерхольм.

На прошлых Олимпийских играх немцы заняли второе место. Зимняя Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Сборная Германии сыграет в одной группе с командами Канады, США и Китая.

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