Величкин: в сборную нужно вызывать достойных игроков, а не смешивать интересы с клубом

Известный функционер, около 30 лет работающий в хоккее, Геннадий Величкин высказал своё мнение о составе сборной России, которая выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Отечественный хоккей всегда славился своей мощной атакой и в этой связи несколько удивляет выбор нападающих. В частности, не понимаю, почему в состав не попали форварды СКА Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. Это два лидера не только одного из топ-клубов КХЛ, но и те ребята, которые могли бы повести команду за собой. Достаточно открыть сайт лиги и посмотреть статистику: Кузьменко с 53 (20+33) очками – второй бомбардир лиги, Бурдасов с 23 заброшенными шайбами – четвёртый среди снайперов. К числу тех, кого не позвали, я бы ещё отнёс форварда «Торпедо» Дамира Жафярова – 46 (18+28) очков, динамовца Станислава Галиева – 42 (25+17), магнитогорца Николая Голдобина – 39 (16+23), челябинца Никиту Тертышного – 35 (22+13). Отсутствие этих ребят вызывает удивление. Тертышного я вообще считаю открытием сезона, парень год назад выступал в Высшей лиге и своей игрой за «Трактор» достоин попадания в олимпийскую команду. Это было бы примером для молодых ребят, которые бы поняли, как нужно работать.

Состав команды должен определять тренерский штаб, нужно вызывать достойных игроков, не смешивать интересы того или иного клуба и сборной. Кандидатура того же Плотникова вызывает большие вопросы. Хороший, качественный, обученный игрок, но его порой «зашкаливает». В Магнитогорске он не прижился. Не думаю, что он сильнее любого из тех неприглашённых, кого я назвал выше.

В команде должен быть симбиоз, нужны и техничные форварды, и силовые, и те, кто может забить. С атакой, полагаю, у нашей сборной могут возникнуть сложности», – сказал Величкин «Чемпионату».