«Сочи» расторг контракт с Бакошем

ХК «Сочи» и словацкий нападающий Мартин Бакош расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Бакош провёл 36 матчей и набрал в них 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Этот сезон стал для игрока первым за сочинцев после возвращения.
Ранее он в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» и московский «Спартак».
После 48 матчей «Сочи» с 41 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
На данный момент восьмое место, дающее право на участие в плей-офф, занимает минское «Динамо», набравшее 54 балла в 47 встречах.
На пять очков при таком же количестве матчей от динамовцев отстаёт нижегородское «Торпедо».
- 25 января 2022
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:37
-
13:52
-
13:47
-
13:13
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:56
-
10:34
-
09:54
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:26
-
07:59
-
07:51
-
07:45
-
07:45
-
07:40
-
07:35
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
07:04
-
06:55