Владимир Путин: будем искренне болеть за российских хоккеистов на ОИ и надеяться на удачу

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил защитнику сборной России Егору Яковлеву на слова благодарности о развитии хоккея в стране.

«Егор, вам как чемпиону Олимпийских игр в Пхёнчхане наверняка хорошо известно, как страна реагирует на то, что творит на льду наша хоккейная дружина. У нас любят зимние виды спорта. Очень много поклонников и у других зимних видов, но, наверное, наибольшее количество болельщиков всё-таки привлекают соревнования по хоккею. Мы знаем, что на Олимпийских играх не бывает лёгких матчей. Понимаем, насколько это всё сложно, но искренне будем болеть за вас и надеяться на удачу. Исходим из того, что спортсмены сборной нашей страны в целом сделают всё возможное, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать российских болельщиков. Всего вам доброго, успехов», – сказал Путин на видеоконференции.

Напомним, ранее к президенту обратился защитник сборной России Егор Яковлев.