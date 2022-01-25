«Эдмонтон» заинтересован в подписании российского вратаря «Рейнджерс» Георгиева

«Эдмонтон Ойлерз» заинтересованы в подписании российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева, сообщает журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Нефтяники» остро нуждаются в новом вратаре, поэтому в поиске кандидатов сосредоточили своё внимание на голкипере «рейнджеров».



Отметим, что контракт 25-летнего россиянина с зарплатой в $ 2,425 млн подойдёт к концу ближайшим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Александр Георгиев принял участие в 18 матчах, в среднем за встречу отражая 90,2% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составляет 2.92.

«Эдмонтон» идёт на 12-м месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.