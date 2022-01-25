The Athletic: мы недооценивали Овечкина. Навыки делают его тем, кто бросает вызов старению

The Athletic подвёл итоги половины сезона в НХЛ и прокомментировал преображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате.

«Овечкин был предметом жарких споров в ходе наших предсезонных дискуссий. Его последние цифры не были высокими, и многие представители хоккейной среды считали, что на этом этапе своей карьеры Ови не может отметиться чем-то большим, кроме как отличным броском. Его общий вклад в игру команды неуклонно снижается в последние несколько лет.



Продолжение этой тенденции казалось для 36-летнего игрока неизбежным, но оставшейся 31-й команде не повезло — Русская машина никогда не ломается. Мало того, что Овечкин играет в невероятный хоккей, чтобы оправдать новый контракт, он ещё и становится лучше. Именно так он играет до сих пор в этом сезоне, возможно, лидируя в текущей гонке за «Харт Трофи».

На момент написания этой статьи Овечкин лидирует в НХЛ по голам, очкам и броскам по воротам — и да, даже по GSVA (Game Score Value Add — уровень добавленной ценности в игру команды) — тому самому показателю, из-за которого он так низко оценивался до этого сезона. По данным GSVA, 2,6 победы Овечкина делают его самым ценным игроком лиги на данный момент, что было очень трудно предвидеть. Понятно, что мы сильно недооценивали его. Катание Овечкина, мастерство, физическая форма и элитный бросок по-прежнему делают его одним из лучших нападающих в НХЛ — и тем, кто, кажется, бросает вызов старению», — говорится в сообщении.