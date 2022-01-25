«В реальности больших изменений в СКА не произошло». Лехтонен — о назначении Р. Ротенберга

Финский защитник СКА Микко Лехтонен поделился мнением о новом главном тренере команды Романе Ротенберге.



«Роман действительно амбициозный тренер. Он увлечён делом, помогает игрокам побеждать. Это тренер, который вдохновляет. Он сам очень хочет выигрывать. Он был назначен главным тренером в январе, и мы не знали об этом заранее. К тому моменту он уже очень активно участвовал в жизни команды. В реальности больших изменений в команде не произошло, только номинальные.



В основном тренировки проходят на русском языке. Нам чуть труднее воспринимать информацию, но нам всё очень подробно переводят и объясняют. В присутствии других иностранцев Роман говорит по-английски. Когда он общается только с финскими игроками, то переходит на финский язык. В команде, кроме меня, из финнов есть Кемппайнен и Комаров — хорошие игроки и приятные ребята. Очень рад играть с ними в одной команде и вместе идти к новым победам.



В начале сезона я сыграл шесть матчей. Затем получил травму на «Кубке Карьяла» и выбыл на шесть недель. После восстановления отыграл девять встреч. После травмы игралось хорошо, хотя, конечно, всегда есть, к чему стремиться. На меня выпала приличная нагрузка. В какой-то степени это хорошо, что в сезоне образовалась такая пауза. Сейчас готов на всё 100%, очень соскучился по игре и горю желанием продолжить играть», — приводит слова Лехтонена Iltalehti.