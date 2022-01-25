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Лехтонен — об Олимпиаде: у Финляндии очень мощный состав, и неважно, есть ли игроки из НХЛ

Лехтонен — об Олимпиаде: у Финляндии очень мощный состав, и неважно, есть ли игроки из НХЛ
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Финский защитник СКА Микко Лехтонен поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«На прошлой Олимпиаде я получил огромный опыт, это был уникальный спортивный праздник. Его атмосферу можно почувствовать, только находясь там, в центре всех событий. Там были команды по другим видам спорта. Мы обменивались новостями с другими финскими спортсменами, это было классно. На соревнования по другим видам спорта мы особо не ездили, потому что расстояния между аренами были довольно большими, и это заняло бы слишком много времени. Мы часто смотрели выступления финских спортсменов по телевизору и болели за них.

За четыре года в моей карьере многое произошло. Не думаю, что я изменился как человек, но морально, наверное, повзрослел. Карьера складывалась довольно успешно. Но я всё ещё голоден до побед, хочу выигрывать медали и трофеи. Мне всегда хочется добиваться успеха на льду. У нашей сборной каждый раз собирается хорошая команда, и неважно, состоит ли она из игроков НХЛ или европейских чемпионатов. У нас снова очень мощный состав, и мы будем бороться за самые высокие места. Конечно, это потребует работы и немного удачи.

Коронавируса не боюсь. Конечно, было бы обидно, если бы из-за болезни пришлось пропустить матчи, или если бы что-то случилось с финской сборной. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Лехтонена Iltalehti.

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