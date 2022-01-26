Главный тренер «Флориды»: Бобровский является для нас настоящей рабочей лошадкой

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт высказался об игре 33-летнего российского голкипера Сергея Бобровского в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что по ходу всего сезона Бобровский был очень хорош. С самого начала чемпионата качество его игры находится на высочайшем уровне. В каждом моменте и после каждого броска он старается выручить нас и помочь своей команде. При этом он всегда считает, что может сыграть ещё лучше.

Кроме того, он очень много играет по ходу нынешнего сезона и является для нас настоящей рабочей лошадкой. Как вы знаете, Спенсер Найт попал в ковид-протокол, и Бобу приходится играть без замен. Но ему нравится такой вызов, он хочет играть в каждом матче. Бобровский — невероятно трудолюбивый парень», — приводит слова Брюнетта русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В нынешнем сезоне российский голкипер «Флориды» принял участие в 29 матчах (все в старте) и провёл на льду 1673 минуты, что является 11-м показателем в НХЛ. В этих встречах Бобровский одержал 20 побед (20-4-3) и оформил один шат-аут, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру и отражая 92,3% бросков.