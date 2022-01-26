«Каролина» одолела «Вегас» в овертайме, у Свечникова две голевые передачи

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



Первую шайбу в матче забросил швейцарский нападающий хозяев Нино Нидеррайтер на 25-й минуте. Уже через минуту преимущество удвоил Винсент Трочек с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. На 39-й минуте Нолан Патрик отыграл одну шайбу. А через 10 минут Себастьян Ахо вновь порадовал болельщиков своей команды заброшенной шайбой. На 54-й минуте Бретт Хауден отыгрывает ещё одну шайбу для гостей. А через 4 минуты Николас Хаг переводит игру в овертайм. Там же решающий гол забил Ахо с передачи Свечникова.



У российского нападающего Евгения Дадонова коэффициент полезности – «-1».