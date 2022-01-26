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«Каролина» одолела «Вегас» в овертайме, у Свечникова две голевые передачи

«Каролина» одолела «Вегас» в овертайме, у Свечникова две голевые передачи
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Первую шайбу в матче забросил швейцарский нападающий хозяев Нино Нидеррайтер на 25-й минуте. Уже через минуту преимущество удвоил Винсент Трочек с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. На 39-й минуте Нолан Патрик отыграл одну шайбу. А через 10 минут Себастьян Ахо вновь порадовал болельщиков своей команды заброшенной шайбой. На 54-й минуте Бретт Хауден отыгрывает ещё одну шайбу для гостей. А через 4 минуты Николас Хаг переводит игру в овертайм. Там же решающий гол забил Ахо с передачи Свечникова.

У российского нападающего Евгения Дадонова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Нидеррайтер (Фаст, Стаал) – 24:44' (5x5)   2:0 Трочек (Свечников, Степан) – 25:41' (5x5)   2:1 Патрик (Колесар) – 38:15' (5x5)   3:1 Ахо (Деанджело, Терявяйнен) – 48:32' (5x4)   3:2 Хауден (Теодор, Патрик) – 53:08' (5x5)   3:3 Хаг (Каррье, Янмарк) – 57:30' (5x5)   4:3 Ахо (Свечников) – 63:49' (3x3)
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