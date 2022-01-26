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«Даллас» выиграл у «Девилз». Радулов сделал ассист, но продлил безголевую серию до 27 игр

«Даллас» выиграл у «Девилз». Радулов сделал ассист, но продлил безголевую серию до 27 игр
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Девилз» принимал «Даллас Старз». Гости победили со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Робертсон) – 00:14' (5x5)   0:2 Петерсон (А. Радулов, Кивиранта) – 09:45' (5x5)   0:3 Павелски (Хейсканен, Хинц) – 16:48' (5x5)   0:4 Хинц (Павелски) – 20:15' (5x5)   1:4 Братт (Хьюз, Сиверсон) – 32:16' (5x4)   1:5 Хаканпяя (Павелски) – 57:35' (en)

В первом периоде хоккеисты «Далласа» забросили в ворота хозяев три безответные шайбы. Джо Павелски отличился уже на 14-й секунде встречи. На 10-й минуте вторую шайбу гостей с передачи Александра Радулова забросил Якоб Петерсон. На 17-й минуте Павелски оформил дубль.

Через 15 секунд после начала второго периода «Даллас» вновь забил, шайбу на свой счёт записал Роопе Хинц, у Павелски ассист. Йеспер Братт из «Нью-Джерси» отыграл один гол на 33-й минуте матча.

Окончательный счёт на табло установил Яни Хаканпяя, забросив пятую шайбу «Далласа». Джо Павелски сделал вторую голевую передачу, набрав за матч 4 очка.

Александр Радулов набрал 14-е очко в текущем сезоне НХЛ. Безголевая серия россиянина достигла 27 матчей.

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