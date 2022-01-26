«Даллас» выиграл у «Девилз». Радулов сделал ассист, но продлил безголевую серию до 27 игр

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Девилз» принимал «Даллас Старз». Гости победили со счётом 5:1.
В первом периоде хоккеисты «Далласа» забросили в ворота хозяев три безответные шайбы. Джо Павелски отличился уже на 14-й секунде встречи. На 10-й минуте вторую шайбу гостей с передачи Александра Радулова забросил Якоб Петерсон. На 17-й минуте Павелски оформил дубль.
Через 15 секунд после начала второго периода «Даллас» вновь забил, шайбу на свой счёт записал Роопе Хинц, у Павелски ассист. Йеспер Братт из «Нью-Джерси» отыграл один гол на 33-й минуте матча.
Окончательный счёт на табло установил Яни Хаканпяя, забросив пятую шайбу «Далласа». Джо Павелски сделал вторую голевую передачу, набрав за матч 4 очка.
Александр Радулов набрал 14-е очко в текущем сезоне НХЛ. Безголевая серия россиянина достигла 27 матчей.
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