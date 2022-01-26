Фридман: «Вашингтон» занимается переходом Марка-Андре Флёри

Известный инсайдер Эллиотт Фридман на сайте Sportsnet сообщил о том, что «Вашингтон Кэпиталз» занимается оформлением перехода голкипера Марка-Андре Флёри из «Чикаго Блэкхоукс».
Перед стартом сезона сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» обменял вратаря в «Чикаго» без его ведома. Была информация, что Флёри не хочет играть за «Блэкхоукс» и готов завершить карьеру игрока.
В текущем сезоне Марк-Андре провёл за «Чикаго» 29 матчей и оформил три шат-аута. Сейчас «Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 42 игр. На данный момент серия поражений «Блэкхоукс» составляет четыре матча.
«Вашингтон» идёт на шестом месте в Восточной конференции. Подопечные Питера Лавиоллетта набрали 55 баллов в 43 встречах регулярного чемпионата.
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