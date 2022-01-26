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Б. Ткачук — первый после Овечкина за 6,5 лет, кто завершил матч с 12+ бросками и не забил

Б. Ткачук — первый после Овечкина за 6,5 лет, кто завершил матч с 12+ бросками и не забил
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» 26 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.

В этом матче 12 бросков по воротам соперника нанёс форвард «Оттавы» Брэди Ткачук, однако ни один из бросков нападающего не залетел в сетку ворот. Таким образом, он стал первым игроком за 6,5 лет, кто не забил в матчах с 12+ бросками. Последний, кто это делал – Александр Овечкин в ноябре 2015-го, когда бросил по воротам соперника 15 раз. Об этом сообщает StatsCentre в «Твиттере».

Отметим, что Ткачук всё же набрал одно очко в этом матче, отдав результативную передачу партнёру.

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