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Летанг — о возвращении Малкина после травмы: его уровень игры повышается от матча к матчу

Летанг — о возвращении Малкина после травмы: его уровень игры повышается от матча к матчу
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Малкина, который недавно восстановился от травмы.

«Сейчас он чувствует себя намного комфортнее. Зачастую во время восстановления после травмы, особенно длительной травмы, ноги перестают двигаться и тебя слушаться. В такие моменты нужно немного больше времени, чтобы среагировать на игровую ситуацию и создать опасный момент. А теперь, как вы сами видите, Джино наращивает скорость игры. Неважно, касается ли дело катания, видения площадки или техники, Малкин во всех компонентах становится лучше.

Долгое время он оставался без хоккея, но уже оказывает огромное влияние на нашу команду. При нашем розыгрыше большинства от него исходит большая угроза воротам соперника. И его уровень игры повышается от матча к матчу», — цитирует Летанга официальный сайт НХЛ на русском языке.

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