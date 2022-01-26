Альвин станет генменеджером «Ванкувера». Он будет первым шведом в НХЛ на этой должности
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«Ванкувер Кэнакс» назначит Патрика Альвина генеральным менеджером, сообщает инсайдер Даррен Дрегер в «Твиттере».
Специалист станет первым шведом на должности генменеджера в истории НХЛ.
Сообщается, что сделка ещё не завершена.
На данный момент Альвин – ассистент генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла.
Альвин получил место в «Пингвинз», когда генменеджером команды был Джим Рутерфорд, сейчас занимающий пост президента «Ванкувера» по хоккейным операциям.
После его ухода из «Питтсбурга» Альвин был исполняющим обязанности генменеджера до назначения Рона Хекстолла.
Напомним, в декабре «Ванкувер» уволил генерального менеджера Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина, которого заменил Брюс Будро.
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