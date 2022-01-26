Нападающий «Оттавы» пропустит Матч звёзд. Он получил травму после столкновения с вратарём

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.



Нападающий Дрейк Батерсон получил удар от вратаря «Баффало» Аарона Делла и врезался ногой в борт.

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23-летний форвард будет вынужден пропустить Матч звёзд НХЛ, сообщает The Athletic. Ранее он был включён в состав сборной Атлантического дивизиона.

В текущем сезоне Батерсон провёл 31 матч и набрал 34 очка: забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. Это его четвёртый сезон в «Оттаве».