Нападающий «Оттавы» пропустит Матч звёзд. Он получил травму после столкновения с вратарём
Поделиться
В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:0.
Нападающий Дрейк Батерсон получил удар от вратаря «Баффало» Аарона Делла и врезался ногой в борт.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
23-летний форвард будет вынужден пропустить Матч звёзд НХЛ, сообщает The Athletic. Ранее он был включён в состав сборной Атлантического дивизиона.
В текущем сезоне Батерсон провёл 31 матч и набрал 34 очка: забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. Это его четвёртый сезон в «Оттаве».
Комментарии
- 26 января 2022
-
14:52
-
14:27
-
13:58
-
13:42
-
12:53
-
12:43
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:06
-
09:01
-
08:50
-
08:41
-
07:19
-
07:09
-
06:23
-
06:17
-
06:04
-
05:53
-
05:34
-
04:16
-
03:36
- 25 января 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:19
-
22:54
-
22:39
-
22:27
-
21:58
-
21:33
-
20:57
Партнерский контент