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Салливан: в «Питтсбурге» играют хорошие хоккеисты и потрясающие лидеры

Салливан: в «Питтсбурге» играют хорошие хоккеисты и потрясающие лидеры
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре команды после победы над «Аризоной Койотс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас боеспособная команда. В нашем составе играют хорошие хоккеисты и потрясающие лидеры. В нашей раздевалке высокие ожидания, именно поэтому в ней никогда не бывает чувства удовлетворённости.

Всегда есть жажда большего. И всё это исходит от наших лидеров. Именно с них начинается такое мышление», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, после 42 матчей «Питтсбург» набрал 59 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

В матче с «Аризоной» капитан команды Сидни Кросби при счёте 0:1 получил шайбу около ворот соперника и отдал гениальный пас между ног за спину на Брайана Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.

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