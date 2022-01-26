Салливан: в «Питтсбурге» играют хорошие хоккеисты и потрясающие лидеры

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре команды после победы над «Аризоной Койотс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«У нас боеспособная команда. В нашем составе играют хорошие хоккеисты и потрясающие лидеры. В нашей раздевалке высокие ожидания, именно поэтому в ней никогда не бывает чувства удовлетворённости.



Всегда есть жажда большего. И всё это исходит от наших лидеров. Именно с них начинается такое мышление», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, после 42 матчей «Питтсбург» набрал 59 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

В матче с «Аризоной» капитан команды Сидни Кросби при счёте 0:1 получил шайбу около ворот соперника и отдал гениальный пас между ног за спину на Брайана Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.