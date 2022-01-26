«Он стал одним из лучших игроков в НХЛ». Ничушкин поделился мнением о Капризове

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился мыслями о российском форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове. Хоккеисты играли вместе в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА.

«Каким он был как товарищ по команде в КХЛ? Да, мы были в одной команде, но играли в разных линиях. Он был хорошим товарищем по команде, весёлым парнем. Могу много говорить о нём, но я так счастлив за него. Он тоже мой друг, и я очень рад видеть, что он стал одним из лучших игроков в НХЛ. Интересно смотреть за тем, как он играет.



Бывают ли у нас с Кириллом словесные перепалки, когда встречаются наши команды? Нет, я на самом деле не из таких парней. Я довольно спокоен на льду. Только иногда», — приводит слова Ничушкина The Athletic.