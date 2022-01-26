The Athletic: Василевский может стать одним из лучших в истории. Он палочка-выручалочка

Обозреватели The Athletic Джо Смит и Шайна Голдман поделились мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Пока у нас есть 88 номер в воротах, у нас есть шанс».



Эта фраза часто произносилась во время сборов, когда «Лайтнинг» говорили о желании провести третью кубковую кампанию подряд. И Андрей Василевский в воротах «Тампы» является чрезвычайно ценной палочкой-выручалочкой. Василевский может стать одним из лучших в истории, и так говорим не только мы. Бен Бишоп тоже.



В то время как показатели команды в защите хороши, одна из проблем тренера Джона Купера в середине сезона заключается в том, что «Тампа» полагалась на своего вратаря порой уж слишком часто. Иногда команде не так сложно играть против соперников в собственной зоне, не допуская угроз. То, как они распоряжаются шайбой, приводит к голевым моментам.

«Лайтнинг» выигрывали Кубок несколько лет подряд отчасти из-за того, что они могли «засушить» команды, когда это было важнее всего. Как у них получается закрывать соперников?



В своих первых 31 матче в сезоне Василевский отразил на 11 голов больше ожидаемого во всех ситуациях, что сделало его седьмым в лиге. Поэтому, хотя у него не всегда может быть самая большая нагрузка, самое главное — он хорошо реагирует на всё, что подкидывает ему команда», — приводит слова специалистов The Athletic.