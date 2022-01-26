The Athletic: Василевский может стать одним из лучших в истории. Он палочка-выручалочка

Обозреватели The Athletic Джо Смит и Шайна Голдман поделились мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.
«Пока у нас есть 88 номер в воротах, у нас есть шанс».
Эта фраза часто произносилась во время сборов, когда «Лайтнинг» говорили о желании провести третью кубковую кампанию подряд. И Андрей Василевский в воротах «Тампы» является чрезвычайно ценной палочкой-выручалочкой. Василевский может стать одним из лучших в истории, и так говорим не только мы. Бен Бишоп тоже.
В то время как показатели команды в защите хороши, одна из проблем тренера Джона Купера в середине сезона заключается в том, что «Тампа» полагалась на своего вратаря порой уж слишком часто. Иногда команде не так сложно играть против соперников в собственной зоне, не допуская угроз. То, как они распоряжаются шайбой, приводит к голевым моментам.
«Лайтнинг» выигрывали Кубок несколько лет подряд отчасти из-за того, что они могли «засушить» команды, когда это было важнее всего. Как у них получается закрывать соперников?
В своих первых 31 матче в сезоне Василевский отразил на 11 голов больше ожидаемого во всех ситуациях, что сделало его седьмым в лиге. Поэтому, хотя у него не всегда может быть самая большая нагрузка, самое главное — он хорошо реагирует на всё, что подкидывает ему команда», — приводит слова специалистов The Athletic.
- 26 января 2022
-
19:00
-
18:47
-
18:20
-
17:43
-
17:21
-
16:40
-
15:51
-
14:52
-
14:27
-
13:58
-
13:42
-
12:53
-
12:43
-
11:30
-
11:15
-
11:03
-
10:20
-
09:52
-
09:30
-
09:12
-
09:06
-
09:01
-
08:50
-
08:41
-
07:19
-
07:09
-
06:23
-
06:17
-
06:04
-
05:53
-
05:34
-
04:16
-
03:36
- 25 января 2022
-
23:56
-
23:35