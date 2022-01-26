Стэмкос: Василевский — это ключ. Но «Тампа» не хочет оставлять его на растерзание

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском вратаре команды Андрее Василевском.

«Васи — это ключ. Каждый раз, когда он на последнем рубеже, у нас есть шанс победить. Но мы не хотим полагаться на него, оставляя на растерзание и заставляя его делать по 30-40 сейвов за вечер. У нас было несколько таких матчей, особенно с «Бостоном», а некоторые из них были под Рождество. Мы побеждали, но делали это неправильно. Мы знаем, какой здесь верный путь, и мы показали, что если мы сможем защищаться, то для соперника это будет очень тяжёлая встреча. Если мы будем защищаться, а затем тебе придётся пройти Васи, чтобы забить, это будет тяжёлая ночь для тебя. В этом весь фокус. Мы видели, как это работает, мы знаем, каков рецепт», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.