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Ткачёв включён в основой состав сборной России по хоккею на Олимпиаду вместо Анисимова

Ткачёв включён в основой состав сборной России по хоккею на Олимпиаду вместо Анисимова
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Нападающий Владимир Ткачёв включён в число 25 игроков основного состава национальной сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Артём Анисимов переведён в число шести запасных игроков.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артём Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин. Он ежедневно сдаёт необходимые анализы, и мы надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске. Тренировки идут по плану, послезавтра проведём контрольный матч — белые против красных», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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