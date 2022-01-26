«Ванкувер» назначил Патрика Альвина. Он стал первым шведским генменеджером в истории НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» на официальной странице в «Твиттере» объявил о назначении Патрика Альвина генеральным менеджером.



Специалист стал первым шведом на должности генменеджера в истории Национальной хоккейной лиги. Кроме того, он всего лишь второй европеец на данный момент. Другой — генменеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

Ранее Альвин занимал должность ассистента генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла. Специалист получил место в «Пингвинз», когда генменеджером команды был Джим Рутерфорд, сейчас занимающий пост президента «Ванкувера» по хоккейным операциям. После его ухода из «Питтсбурга» Альвин был исполняющим обязанности генменеджера до назначения Рона Хекстолла.

Напомним, в декабре «Ванкувер» уволил генерального менеджера Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина, которого заменил Брюс Будро.