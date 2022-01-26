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«Филадельфия» может обменять капитана Клода Жиру. Он 15 лет выступает за команду

«Филадельфия» может обменять капитана Клода Жиру. Он 15 лет выступает за команду
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал ситуацию с капитаном команды Клодом Жиру. Хоккеиста могут обменять.

«Решение будет за Клодом», — приводит слова Флетчера журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Жиру был выбран «лётчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. Он выступает за «филадельфию» с 2007 года, всю карьеру нападающий провёл в составе «Флайерз». В текущем сезоне 33-летний форвард принял участие в 38 матчах, в которхы забросил 14 шайб и отдал 19 передач, суммарно набрав 33 очка.

Контракт с Жиру с кэпхитом $ 8,275 млн истекает следующим летом.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 января в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3. «Лётчики» уступили в 13-й раз подряд.

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