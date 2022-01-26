Форвард «Вашингтона»: Овечкин «тащит» в каждом матче. Инстинкт убийцы делает Алекса собой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

«Он лидер. Он «тащит» в каждом матче. Нелегко провести 82 встречи так, как это делает он, — несмотря на многие тысячи силовых приёмов, которые он проводит, летая по площадке и забивая голы. Но он делает это каждый вечер. Как товарищ по команде ты чувствуешь это, и это заразительно. Тебе хочется быть рядом с ним, и ты не хочешь его подводить.



Он победитель. Он хочет выигрывать матчи. В важные моменты встреч он всё ещё остаётся голодным. Он хочет сделать свою работу. Он чрезвычайно конкурентоспособен, и вы можете почувствовать это на скамейке запасных, когда он набирает обороты, пока матч складывается напряжённо… У него определённо есть инстинкт убийцы — это то, благодаря чему Ови является собой», — приводит слова Уилсона The Athletic.