Овечкин — 3-й среди форвардов по времени на льду. Он уступает лишь Макдэвиду и Драйзайтлю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает третье место среди форвардов в текущем сезоне НХЛ по среднему игровому времени, сообщает официальный сайт лиги на русском языке.

Россиянин в среднем проводит на льду 21 минуту 58 секунд. Больше времени на площадке среди форвардов находятся лишь двое — нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (22.41) и Леон Драйзайтль (23.01).

Из российских игроков лишь у двоих хоккеистов игровое время в текущем сезоне больше — у защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва (22.20) и игрока обороны «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова (24.54 — 14-й результат в НХЛ).

Овечкин занимает первое место и по времени в большинстве — 4.54. У идущего на втором месте форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в среднем на 44 секунды на льду меньше.

Кроме того, Овечкин является лидером всей НХЛ по броскам — у капитана «столичных» 197 попыток. Ближайший преследователь — форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор — нанёс на 22 броска меньше.